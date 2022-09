Alkoholisierter Fahranfänger baut beim Ausweichen einen Unfall

Ein 19-jähriger Autofahrer weicht in Walchshofen einem Auto aus und prallt gegen ein landwirtschaftliches Gerät. Sein Beifahrer wird mittelschwer verletzt.

Mittelschwere Verletzungen hat der 24-jährige Beifahrer eines jungen Autofahrers bei einem Unfall am Freitag gegen 3 Uhr morgens im Aichacher Ortsteil Walchshofen erlitten. Wie die Polizei berichtet, wich der 19-jährige Fahranfänger einem entgegenkommenden Auto aus.

Laut Polizeibericht war der 19-jährige Autofahrer in westlicher Richtung auf der Walchenstraße unterwegs, als ihm teilweise auf seiner Spur ein Auto entgegenkam. Der 19-Jährige wich laut Polizei nach rechts aus und prallte mit seinem Auto gegen ein landwirtschaftliches Gerät, das am Fahrbahnrand abgestellt war.

Rettungsdienst bringt den Verletzten ins Krankenhaus

Während der 19-jährige Fahrer unverletzt blieb, wurde der 24-jährige Begleiter bei dem Unfall mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, so die Polizei. An dem Fahrzeug selbst entstand Totalschaden.

Fahrer des entgegenkommenden Autos fährt weiter

Die bislang unbekannte Person, die das entgegenkommende Auto steuerte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem 19-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von fast 1,5 Promille, weshalb bei dem 19-jährigen eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein sichergestellt wurde.

Zeugen, welche Angaben zum genauen Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-0 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (bac)