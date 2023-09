Aichach-Walchshofen

Asphaltmischwerk in Walchshofen heizt jetzt mit Holzstaub

Plus Das Werk der Firma Schweiger aus Altomünster setzt als Erstes in Deutschland auf erneuerbare Energien. Dadurch wird die Asphaltherstellung nahezu CO₂-neutral.

In seiner Heimatgemeinde Altomünster engagiert sich Christian Schweiger, Geschäftsführer der Schweiger Straßenbau GmbH, die das Asphaltmischwerk in Walchshofen (Stadt Aichach) betreibt, in einer Nachhaltigkeitsgruppe. "Da sprechen wir dann über Müllvermeidung oder Foodsharing", sagt Schweiger. Im Gegensatz zu den rund 600.000 Litern Heizöl und damit rund 1800 Tonnen CO₂-Emissionen, die jährlich in "seinem" Asphaltmischwerk verbraucht werden, fällt das in der persönlichen Bilanz jedoch kaum ins Gewicht. "Eine nachhaltige Produktion dort ist der größte Hebel in meinem Leben." Und so machte er sich auf die Suche nach einer Lösung, um die Asphaltproduktion nachhaltiger zu gestalten - mit Erfolg. Das Asphaltmischwerk in Walchshofen heizt inzwischen nicht mehr mit Heizöl, sondern mit Holzstaub. Bis dahin war es ein langer Weg.

In dieser Holzaufbereitungsanlage werden die Hackschnitzel zu feinem Holzstaub verarbeitet. Foto: Christian Schweiger

Seit 2019 tüftelt Schweiger Straßenbau an der innovativen Anlage

Vier Jahre dauerte die Entwicklung, für die sich das mittelständische Bauunternehmen aus Schmelchen (Markt Altomünster) Unterstützung von einem großen Betrieb holte. 2019 ging Schweiger auf der Bauma, der Weltmesse für Baumaschinen in München, auf die Firma Benninghoven zu, Europas größtem Hersteller von Asphaltmischwerken. "Auf die Frage, welche nachhaltigen Alternativen sie für den Produktionsprozess haben, habe ich Schweigen geerntet", erinnert sich Schweiger. Doch gemeinsam entwickelten der Branchenriese und das Altomünsterer Unternehmen eine Anlage, die CO₂-neutral arbeitet oder zumindest das Potenzial dazu hat.

