Müll im Müllauto brennt – Feuerwehren im Einsatz

Brand auf der Kreisstraße zwischen dem Stadtteil Walchshofen und Inchenhofen. Verkohlter Müll wird abtransportiert.

Der Abfall in einem Mülltransporter ist am Freitagabend beim Aichacher Stadtteil Walchshofen in Brand geraten. Von der Polizeiinspektion Aichach gab es dazu am Freitagabend keine Auskunft. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz und löschten den Müll auf der Kreisstraße in Richtung Inchenhofen. Der verkohlte Müll wurde dann später mit einem Transporter abgeholt. (AZ)