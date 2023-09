Spanngurt reißt: Lkw verliert bei Walchshofen Baumstämme

Auf dem Weg von Inchenhofen in Richtung Aichach verliert ein Gespann mehrere Stämme und verursacht dadurch einen hohen Sachschaden.

Auf der Kreisstraße zwischen Walchshofen und Oberbernbach (beides Stadt Aichach) hat am Mittwochmittag ein Lkw mehrere Baumstämme verloren. Wie die Polizei mitteilt, war das Gespann von Inchenhofen kommend in südlicher Richtung unterwegs. Der Fahrer bog am Kreisverkehr bei Walchshofen in Richtung Aichach ab. Aufgrund eines gerissenen Spanngurtes kam der Anhänger ins Schlingern und die geladenen Baumstämme fielen auf die Straße.

Die massiven Haltestangen des Anhängers wurden ebenso wie einige Straßenleitpfosten und ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Kreisstraße musste etwa zwei Stunden für Aufräum- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren Aichach, Oberbernbach und Motzenhofen waren in die Verkehrsleitung und die Absperr- und Räumarbeiten eingebunden. (AZ)