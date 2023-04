Waldbesitzer wollen mehr Abstand zum Solarpark bei Oberwittelsbach

Plus Wegen der Baumfallgrenze ist der Aichacher Bauausschuss mit Einwänden gegen den Bebauungsplan für die Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Oberwittelsbach konfrontiert.

Nicht so einfach gestaltet sich die Aufstellung des Bebauungsplans für den Solarpark beim Aichacher Ortsteil Oberwittelsbach. Die erste Auslegung hat eine ganze Reihe von Einwendungen und Stellungnahmen mit sich gebracht, die der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstagabend abzuwägen hatte - insgesamt 35 Seiten. Ein Punkt, der von mehreren Seiten kritisiert wurde: die Baumfallgrenze.

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage soll auf einem knapp neun Hektar großen Areal beim Harthofer Wald entstehen. Es befindet sich an der Ortsverbindungsstraße zwischen Oberwittelsbach und dem Mauerbacher Kreisverkehr. Die Baumfallgrenze war jetzt Gegenstand mehrerer Stellungnahmen. Ende Oktober hat der Stadtrat den Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst und zum angrenzenden Wald eine Baumfallgrenze von 30 Metern im Westen und zehn Metern im Süden vorgesehen - entgegen dem Rat der Verwaltung, die einheitlich 30 Meter für sicherer gehalten hätte. Sie hatte dazu mehrere Stellungnahmen, unter anderem bei einer Rechtsanwaltskanzlei in München, eingeholt.