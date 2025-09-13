Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Aichach: Wanderung des DAV zur Aidlinger Höhe und dem Riegsee

Aichach

Wanderung des DAV zur Aidlinger Höhe und dem Riegsee

Der DAV Aichach ist mit einer „sanften Wanderung“ im oberbayerischen Voralpenland unterwegs.
Von Anja Beck für DAV Aichach
    • |
    • |
    • |
    Die Teilnehmer der DAV-Tour Aidlinger Höhe.
    Die Teilnehmer der DAV-Tour Aidlinger Höhe. Foto: Ludwig Gottschalk

    Konrad Ziegler führte 14 Wanderer des DAV Aichach auf eine schöne Tour im oberbayerischen Voralpenland. Gestartet wurde am Danzlparkplatz bei Habach. Durch den Wald ging es bergauf zur Aidlinger Höhe, wo sich ein großartiges Alpenpanorama bot. Der Weg führte aussichtsreich über den langgestreckten Höhenrücken und schließlich hinunter nach Aidling. Von dort war bald der Riegsee erreicht, an dessen Ufer erstmal ein Rast eingelegt wurde. Nicht weit war es dann am Seeufer entlang bis zur Seestube mit schönem Biergarten, der bei mittlerweile herrlichem Sonnenschein zur Einkehr einlud. Allerdings war bis dahin noch nicht einmal die Hälfte des Weges bewältigt, sodass es anschließend ein bisschen flotter weiterging. Zunächst aussichtsreich, dann durch Wald führte der Weg wieder zurück zum Parkplatz. Die Tour fand im Rahmen der "sanften Wanderungen" statt, die Konrad Ziegler etwa einmal im Monat beim Aichacher DAV anbietet. Hier sind, anders als bei den Bergtouren, weniger Höhenmeter zu bewältigen; oft finden die Touren auch in der näheren Umgebung statt. Ganz so "sanft" war diese Tour allerdings nicht: immerhin wurden circa 20 Kilometer und 400 Höhenmeter zurückgelegt.

    Die Aussicht von der Aidlinger Höhe.
    Die Aussicht von der Aidlinger Höhe. Foto: Anja Beck

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden