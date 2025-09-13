Wanderung des DAV zur Aidlinger Höhe und dem Riegsee

Konrad Ziegler führte 14 Wanderer des DAV Aichach auf eine schöne Tour im oberbayerischen Voralpenland. Gestartet wurde am Danzlparkplatz bei Habach. Durch den Wald ging es bergauf zur Aidlinger Höhe, wo sich ein großartiges Alpenpanorama bot. Der Weg führte aussichtsreich über den langgestreckten Höhenrücken und schließlich hinunter nach Aidling. Von dort war bald der Riegsee erreicht, an dessen Ufer erstmal ein Rast eingelegt wurde. Nicht weit war es dann am Seeufer entlang bis zur Seestube mit schönem Biergarten, der bei mittlerweile herrlichem Sonnenschein zur Einkehr einlud. Allerdings war bis dahin noch nicht einmal die Hälfte des Weges bewältigt, sodass es anschließend ein bisschen flotter weiterging. Zunächst aussichtsreich, dann durch Wald führte der Weg wieder zurück zum Parkplatz. Die Tour fand im Rahmen der "sanften Wanderungen" statt, die Konrad Ziegler etwa einmal im Monat beim Aichacher DAV anbietet. Hier sind, anders als bei den Bergtouren, weniger Höhenmeter zu bewältigen; oft finden die Touren auch in der näheren Umgebung statt. Ganz so "sanft" war diese Tour allerdings nicht: immerhin wurden circa 20 Kilometer und 400 Höhenmeter zurückgelegt.

Die Aussicht von der Aidlinger Höhe. Foto: Anja Beck

