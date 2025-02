Wann kommt der Bus? Schüler wissen jetzt in Echtzeit Bescheid

Wann fährt der Bus ab? Wer regelmäßig die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, weiß, wann seine Linie startet und ankommt. Was aber ist, wenn es Verspätungen gibt oder Ausfälle? Mit digitalen Anzeigetafeln verbessert der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) die Information der Fahrgäste an ausgewählten Haltestellen. Dazu zählt jetzt auch die im Aichacher Schulzentrum.

An der Haltestelle Schulzentrum hat der AVV laut Mitteilung nun einen Flachbildschirm zur digitalen Fahrgastinformation (DFI) in Betrieb genommen. Künftig werden hier gleichzeitig bis zu acht Abfahrten in Echtzeit angezeigt. Landrat Klaus Metzger begrüßt die Neuerung: „Wir freuen uns sehr darüber, nun auch den Schülerinnen und Schülern des Schulzentrums Aichach diesen Service bieten zu können.“

Die Ankunftszeit der Busse wird minutengenau hochgerechnet

Die von den Verkehrsunternehmen erzeugten Daten laufen auf der bayernweiten Drehscheibe DEFAS auf. Hier beziehen die DFI-Anzeiger und auch die weiteren AVV-Auskunftssysteme ihre Echtzeitdaten. Diese zeigen diese über automatisierte Schnittstellen sofort an. Anhand der übermittelten Echtzeitinformationen über den aktuellen Fahrzeugstandort wird die tatsächliche Ankunftszeit des Verkehrsmittels minutengenau hochgerechnet und dem Fahrgast auf dem DFI-Anzeiger mit „x Minuten“ angezeigt. Auch kurzfristig auftretende Verspätungen durch Umleitungen oder Stau werden so unmittelbar kommuniziert.

Das freut auch Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann: „Die digitalen Fahrgastinformationsanzeiger informieren den Fahrgast somit auf den ersten Blick darüber, wann der Bus tatsächlich kommt.“ Damit verfügt die Stadt über eine weitere Verbesserung. Zuletzt hatte der AVV mit dem Fahrplanwechsel zum 15. Dezember vier zusätzliche Haltestellen für das Anruf-Sammeltaxi installiert. Außerdem ging eine regelmäßige Verbindung zwischen Aichach und Altomünster (Landkreis Dachau) in Betrieb. Gleichzeitig hatte es aber auch Streichungen gegeben, die der AVV aufgrund politischer Beschlüsse umsetzte.

Landkreis, Stadt und Freistaat beteiligen sich an den Kosten

Laut Landrat wird das Projekt vom Freistaat Bayern gefördert. Die einmaligen Anschaffungskosten rund um die Geräte werden mit 75 Prozent bezuschusst. Den Rest finanziert der Verbund. Die laufenden Kosten für Wartungsverträge, Stromversorgung und Datenkommunikation werden normalerweise allein von den jeweiligen Kommunen getragen – bei dem Anzeiger am Schulzentrum teilen sich diese Kosten die Stadt Aichach und der Landkreis. „Die Entscheidung, ob einzelne Haltestellen ausgerüstet werden oder nicht, ist vom Interesse der jeweiligen Kommune abhängig. Die Auswahl der Standorte erfolgt daher in enger Abstimmung mit den Rathäusern“, erklärt Manuela Schaar, AVV-Geschäftsführerin.

Neben den beiden Anzeigetafeln in der Stadt Aichach, die sich laut Mitteilung als eine der ersten Kommunen im AVV für diese Ausstattung entschieden hat, wurden im AVV-Gebiet insgesamt 19 DFI-Kleinanzeiger und drei weitere Großanzeiger installiert. Der AVV nennt als Beispiele Wertingen, Obermeitingen, Klosterlechfeld, Untermeitingen und Graben. „Mit anderen interessierten Kommunen stehen wir derzeit in Kontakt“, teilt Schaar mit. Eine Ausstattung aller rund 1500 Haltestellen im Verbundgebiet mit dieser Technik sei wirtschaftlich aber nicht sinnvoll. Daher hängt die Entscheidung, welche Haltestellen für die Ausstattung mit DFI-Anzeiger vorgesehen werden, zum einen vom jeweiligen Fahrgastaufkommen an den jeweiligen Örtlichkeiten ab, zum anderen aber auch von der Bewertung der jeweiligen Kommune. Denn diese muss dann auch die daraus resultierenden Betriebskosten tragen. (AZ)