Aichach

vor 4 Min.

Warum große Solarparks bei Aichach sehr viel Strom vergeuden

Unbeschattet, aber die Stromeinspeisung ist immer noch nicht komplett gelöst. Darum kann der Solarpark bei Sulzbach (Aichach) derzeit nur in etwa die Hälfte der Energie liefern, die möglich wäre. Im geplanten Projekt in Oberwittelsbach sorgen dagegen Planauflagen für zusätzliche Beschattung und damit weniger Ertrag.

Plus In Sulzbach hakt es weiter an einer Einigung zwischen Erzeuger und Netzbetreiber. In Oberwittelsbach sorgen Planauflagen für weniger Ertrag. Der Aichacher Stadtrat entscheidet darüber.

Von Christian Lichtenstern

Spätestens seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist das Ziel sozusagen deutsches Allgemeingut: Wir müssen raus aus den fossilen Energien – um so schnell wie möglich die Abhängigkeit von Russland und anderen despotischen Lieferländern zu beenden und um das Klima zu schützen. In der Umsetzung und vor Ort sieht es dann für die von Finanzminister Christian Lindner als „Freiheitsenergien“ apostrophierten Projekte oft anders aus. Für drei geplante Windräder im Waldgebiet Brand – im Abstand von zweieinhalb Kilometern zu Baar – gibt es Gegenwind aus Teilen der Bevölkerung. Bei einer fertig gebauten Freiflächen-Photovoltaikanlage nördlich des Aichacher Stadtteils Sulzbach wird bis dato Strom vergeudet, weil die Netzeinspeisung nicht funktioniert. Und bei einem geplanten Solarpark bei Oberwittelsbach könnte Energie verschenkt werden, weil Planauflagen für den Naturschutz-Ausgleich eine optimale Nutzung verhindern.

