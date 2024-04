Was beim Schlemmer- und Spargelmarkt in Aichach geboten ist

Am Sonntag stehen auf dem Aichacher Stadtplatz regionale Produkte im Mittelpunkt – zum Mitheimnehmen und zum gleich Verzehren. Auch die Geschäfte sind geöffnet.

Die Wetterprognosen sind etwas besser als für die vergangenen Tage. Ein bisschen mehr Frühling würde sich die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) sicher wünschen, denn am Sonntag, 21. April, veranstaltet sie wieder den Schlemmer- und Spargelmarkt – gemeinsam mit der Stadt Aichach, dem Wittelsbacher-Land-Verein und der Ökomodellregion Paartal. Der Fokus liegt dabei auf regionalen Lebensmitteln.

Zahlreiche Direktvermarkter präsentieren von 11 und 18 Uhr auf dem Stadtplatz ihre Produkte. Der Fokus auf regionale Lebensmittel war 2023 "ein Riesenerfolg", wie Aga-Vorstandsmitglied Martin Fischer sagt. So groß, dass zeitweise das Essen knapp geworden ist. In diesem Jahr hat die Aga deshalb hier nachjustiert. Das gastronomische Angebot ist diesmal etwas größer. An den 25 Ständen finden die Besucher somit nicht nur Spezialitäten zum Mit-nach-Hause-nehmen, sondern auch zum Genießen vor Ort. "Wir sind gut vorbereitet", sagt Fischer.

Spezialitäten aus dem Wittelsbacher Land in Aichach

Mit Ständen vertreten sind zum Beispiel die Triebenbacher Hofmolkerei aus Sainbach, die Honiglandschaften aus Affing, die Tofurei Tran aus Augsburg, Konrad Naßl mit seinem Bio-Streuobst, die Lechtaler Kürbiskerne und der Berabecka Boandlbräu. Der Biohof Blumenthal kommt mit seinem neuen Verkaufsmobil nach Aichach und bietet Ziegenkäse, Fleisch und Wurst vom Weideschwein und andere Bioprodukte an.

Beim Schlemmer- und Spargelmarkt darf natürlich Spargel nicht fehlen. Mit dem Waglerhof aus Ainertshofen und Nefzger Bio-Spargel aus Sainbach sind gleich zwei Anbieter des Edelgemüses vor Ort. Die Familie Gamperl vom Wagnerhof erwartet außerdem die Schrobenhausener Spargelkönigin. Die Hoheit ist für die Gamperls keine Unbekannte, absolviert Natalie I. (Fluhr) doch ihre Ausbildung zur Landwirtin auf dem Waglerhof. Sie wird nach der offiziellen Eröffnung des Schlemmer- und Spargelmarktes um 11 Uhr den Spargelanstich vornehmen.

Aichacher Geschäfte öffnen ab 13 Uhr

Bummeln können die Besucherinnen und Besucher an diesem Tag aber nicht nur über den Stadtplatz: Zum verkaufsoffenen Sonntag haben von 13 bis 17 Uhr auch die Geschäfte geöffnet.

Der Stadtplatz in Aichach ist am Sonntag für den Autoverkehr gesperrt. Parkplätze gibt es am Volksfestplatz in der Schrobenhausener Straße, an der Franz-Beck-Straße oder am alten Friedhof an der Martinstraße. (bac)