Was Christoph Stiglmeir zwischen den Christmetten macht

Christoph Stiglmeir ist seit September Kirchenmusiker in der Aichacher Stadtpfarrkirche. Wir haben mit ihm über sein erstes Weihnachten in diesem Amt gesprochen.

Es ist Ihr erstes Weihnachten als Organist in Aichach. Auf was freuen Sie sich besonders?



Christoph Stiglmeir: Ich habe den Aichacher Christkindlmarkt für mich schon entdeckt, denn ich liebe Weihnachtsmärkte. Einfach entspannt die Buden anschauen und dann zwei, drei ….. fünf Glühwein trinken. Darauf freue ich mich jedes Jahr.

Wie werden Sie den Weihnachtsabend und die Feiertage musikalisch gestalten?



Stiglmeir: Musikalischer Höhepunkt wird die Aufführung am 25. Dezember sein. Die anderen Messen werden von mir an der Orgel begleitet. Jeder Gottesdienstbesucher freut sich, wenn man einmal im Jahr in der Kirche Weihnachtslieder singen darf. Besonders das "Stille Nacht" in der Christmette ist immer etwas Besonderes, wenn die ganze Kirche singt und nur die Christbäume beleuchtet sind.

Am ersten Weihnachtsfeiertag tritt ein Chor auf. Was ist das Besondere an dem Chor?



Stiglmeir: In einem Brief an alle Pfarrämter des Dekanates Aichach-Friedberg habe ich alle Chorleiter und Chorleiterinnen eingeladen, mit ihren Chören am 25. Dezember um 18 Uhr an der Aufführung der Messe teilzunehmen. Diese großen Dekanatschöre kenne ich vom Jubiläumsjahr 2019 - 200. Geburtstag des Komponisten Karl Kempter -, wo ich mit meinem ehemaligen Herbertshofener Chor bei der Aufführung im Donauwörther Liebfrauenmünster mitwirken konnte. Das ist schon ein bombastisches Erlebnis, wenn über 100 Sängerinnen und Sänger zusammen singen.

Welche Stücke hat der Chor einstudiert?



Stiglmeir: Wir werden die komplette Kempter-Messe aufführen und zusätzlich das "Transeamus usque Bethlehem" singen.

Wie verbringen Sie die Feiertage?



Stiglmeir: Wie jedes Jahr meist in der Kirche. Am 24. Dezember fahre zwischen den Christmetten kurz heim zu meinen Eltern, um die Geschenke für sie zu überbringen und die hoffentlich viel größeren Geschenke ihrerseits wieder mitzunehmen.

Zur Person: Christoph Stiglmeir ist seit 1. September Kirchenmusiker in der Aichacher Stadtpfarrkirche. Der 25-Jährige, der aus Nordendorf (Landkreis Augsburg) kommt, hat an der Hochschule für Katholische Kirchenmusik in Regensburg „Neue geistliche Musik“ studiert.