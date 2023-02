Aichach

vor 3 Min.

Was das Heiraten im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach kosten soll

Plus Ab April können sich Paare in Aichach an einem Tag im Monat im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach trauen lassen. Das besondere Ambiente gibt es aber nicht gratis.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Erstmals im April können sich in Aichach Brautpaare im Sisi-Schloss das Ja-Wort geben. Von April bis Oktober können jeweils am letzten Freitag im Monat drei Trauungen im Schloss stattfinden – um 9, 10 und 11 Uhr. Das hat der Aichacher Stadtrat im November beschlossen. Im Finanzausschuss ging es nun darum, was das kosten soll. Er einigte sich auf ein Nutzungsentgelt von 350 Euro für das besondere Ambiente, wie von der Verwaltung vorgeschlagen. Dazu kommt eine Standesamtsgebühr von 70 Euro. Macht zusammen 420 Euro.

