Aichach

vor 3 Min.

Was der Kabarettist Helmut A. Binser vom Aichacher Publikum hält

Kabarettist Helmut A. Binser bemüht sich in Aichach um eine "gscheite" Pose für den "lokalen Paparazzi".

Plus Helmut A. Binser startet in Aichach einen Oberpfälzer Angriff auf die Lachmuskeln. Das Publikum singt schon bald mit. Danach sagt er, wie er das findet.

Von Thomas Weinmüller Artikel anhören Shape

Nach drei Zugaben und etwas mehr als zwei Stunden Erzählungen und Liedern aus seinem Leben als "Binser", wissen im Aichacher Pfarrzentrum alle, was der Mühlbauer Max, der Boizn Berti oder sein bester Spezi, der Feuerwehrkommandant Toni, so treiben. Dabei nimmt Martin Schönberger, wie der "Binser" eigentlich heißt, die Lachmuskeln mit seinem einfachen und trockenen Humor im tiefsten Oberpfälzer Dialekt ganz schön in Anspruch. Nach seinem Auftritt erzählt er, wie das Aichacher Publikum bei ihm angekommen ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen