Aichach

18:17 Uhr

Was die Menschen zur Demo gegen Rechts auf den Stadtplatz treibt

Plus Die Teilnahme an "Aichach bleibt bunt!" ist für manche Herzensangelegenheit. Andere fürchten ein Wiedererstarken rechter Kräfte – aus eigener Erfahrung.

Von Manfred Zeiselmair Artikel anhören Shape

Deutschlandweit demonstrieren seit über einer Woche Hunderttausende Menschen gegen Rechtsextremismus. Auch in Aichach zogen die Menschen am Samstag in Scharen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Zur Kundgebung „Aichach bleibt bunt“ fanden sich laut Polizei rund 2200 Menschen auf dem Stadtplatz ein.

Vor der Bühne drängten sich die Menschen bei der Kundgebung gegen Rechts am Samstagnachmittag auf dem Aichacher Stadtplatz. Foto: Manfred Zeiselmair

Ein breites, parteienübergreifendes Bündnis aus nahezu allen Fraktionen des Stadtrats und rund 50 Vereinen, Organisationen und Firmen hatte dazu aufgerufen, ein Zeichen zu setzen – für Demokratie und Vielfalt und gegen rechte Hetze und Gewalt. Die Polizeikräfte und die vielen Ordner, die das Landratsamt zur Auflage gemacht hatte, erlebten eine friedliche Veranstaltung. Am Ende waren Versammlungsleiter Daniel Hauke ( SPD) und Mitorganisatorin Marion Zott ( Die Grünen) „mehr als zufrieden“.

