Aichach

05:30 Uhr

Was die Schätze vom Flohmarkt oder Dachboden wert sind

Plus Bei der Kunst-oder-Krempel-Aktion im Aichacher Stadtmuseum herrscht riesiger Andrang. Rund 80 Besucher wollen von Kunstexperten wissen, was ihre Uhren, Bilder oder Skulpturen wert sind.

Von Gerlinde Drexler

Alte Taschenuhren, eine Nähmaschine, Bilder in verschiedenen Größen und Stilen oder verschiedene Skulpturen – bei der ersten Kunst-oder-Krempel-Veranstaltung im Aichacher Stadtmuseum am Sonntag wird das Expertenteam aus Augsburg zu einer Vielzahl von Gegenständen um eine Expertise gebeten. Der Andrang im Museum ist so groß, dass die Fachleute beinahe "Überstunden" machen müssen. Rund 80 Besucherinnen und Besucher kommen im Laufe des Nachmittags zur Veranstaltung.

Gut verpackt sind die Bilder und die Mappe mit den Grafiken, die Hans Herrmann und sein Sohn Thorsten aus Karlsfeld mit ins Museum bringen. Sie stammen aus dem Nachlass einer Tante. Deren Mann sei Grafiker gewesen und habe sich deshalb für Kunst interessiert, erzählen die beiden. Gefunden haben die Herrmanns die Schätze beim Sortieren des Nachlasses auf dem Dachboden. Wegwerfen wollten sie die Stücke nicht, aber gerne Näheres darüber wissen. Das mitgebrachte Landschaftsbild schätzt Auktionator Georg Rehm auf rund 2000 bis 3000 Euro. Da überlegen die Herrmanns nun, ob sie es vielleicht verkaufen. Vor allem deshalb, weil das Bild "vom Stil her nicht wirklich dazu passt". Denn alle anderen Stücke wollen sie behalten und teilweise daheim auch aufhängen.

