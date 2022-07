Aichach

18:00 Uhr

Gemüseanbau als Hobby: Was er nicht isst, verkauft er in 24-Stunden-Hütte

Seit einem Jahr betreibt Dominik Seibold in Unterwittelsbach eine Verkaufshütte. Dort verkauft er Gemüse, Kartoffeln, Eier und Honig. Fast alles davon baut er selbst an - als Hobby.

Von Marina Wagenpfeil

Mitten im Wohnviertel in Unterwittelsbach hat Dominik Seibold sein Gemüse gesät, das er über eine Verkaufshütte in der Herzog-Max-Straße 19 verkauft. Auf zwei noch unbebauten Grundstücken baut der 28-Jährige je nach Saison Salat, Kartoffeln, Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, Süßkartoffeln und mehr an - als Hobby und natürlich mit dem Einverständnis der Grundstücksbesitzer. Eigentlich arbeitet der studierte Landwirt aber Vollzeit in Augsburg beim Maschinenring.

