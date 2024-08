Was Kunden nach dem Umbau im Schuhhaus Winkler in Aichach erwartet

Mehr Platz und mehr Struktur hat nun die Damenabteilung im Schuhhaus Winkler in Aichach nach dem Umbau des Geschäftes. In dessen linker Hälfte befand sich früher das Elektro-Geschäft Fuchshuber. Daran erinnert inzwischen nur noch die Beschriftung am Haus, die jedoch auch noch verschwinden wird. Birgit Winkler, Inhaberin des Schuhhauses, hatte den Komplex erworben. Im Erdgeschoss sind die mehrmonatigen Umbauarbeiten abgeschlossen. In den Obergeschossen dauern sie noch an.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schuhhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis