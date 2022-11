Was sich das Aichacher Christkind zu Weihnachten wünscht

Janine Brzenskott aus Oberbernbach ist das Aichacher Christkind 2022. Worauf sie sich besonders freut. Am Freitag darf sie den Christkindlmarkt mit eröffnen.

Wie bist Du das Aichacher Christkind geworden?



Janine Brzenskott: Da ich schon fünfmal Engel bei der Engelsschar war und die Älteste bin, darf ich jetzt das Christkind sein.

Und was sagt Deine kleine Schwester Annika dazu?



Janine Brzenskott: Sie freut sich sehr. Sie ist ja auch ein Engel und möchte auch einmal das Christkind werden.

Auf was freut sich das Christkind Janine am meisten?



Janine Brzenskott: Auf die leuchtenden Kinderaugen, wenn sie mir begegnen. Sie dürfen als Erinnerung dann auch ein Foto mit mir machen.

Das Christkind eröffnet zusammen mit Bürgermeister Klaus Habermann und der Engelsschar am Freitag den Christkindlmarkt in Aichach. Was hat es sonst noch zu tun?



Janine Brzenskott: Das Christkind und die Engel unterstützen den Nikolaus bei der täglichen Fensteröffnung am Rathausadventskalender. Das Christkind ist zudem am 18. Dezember beim Altbairischen Adventssingen dabei und hilft, Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Auch andere Auftritte, etwa in Seniorenheimen, gehören dazu.

Das Christkind bekommt in diesem Jahr sogar Unterstützung von einem zweiten Christkind. Da das Christkind von 2021, Hannah-Marie Schmaus, coronabedingt keine Einsätze hatte, darf es dem diesjährigen Christkind bei dessen Aufgaben helfen.



Janine Brzenskott: Das finde ich gut, denn sie hatte im letzten Jahr keine Auftritte.

Hannah-Marie Schmaus ist das Aichacher Christkind von 2021. Doch da coronabedingt keine Einsätze waren, darf sie das diesjährige Christkind Janine Brzenskott bei ihren Aufgaben unterstützen. Foto: Katrin Vogt

Wenn das Christkind Janine tatsächlich Wünsche erfüllen könnte, dann ...



Janine Brzenskott: ... dann würde ich dafür sorgen, dass die Kriege enden.

Und was wünscht sich das Christkind selbst zu Weihnachten? Und wie feiert es?



Janine Brzenskott: Einen Hängesessel für mein Zimmer zum Chillen. Am 24. Dezember besuchen wir am Nachmittag das Krippenspiel und gehen anschließend zur letzten Fensteröffnung des Rathausadventskalenders. Nach dem Abendessen ist immer Bescherung bei uns und danach gehen wir in die Christmette. An den weiteren Feiertagen treffen wir dann unsere Verwandten.

Und wie aufgeregt ist das Christkind vor dem ersten Einsatz?



Janine Brzenskott: Sehr aufgeregt.

Zur Person: Janine Brzenskott ist 13 Jahre alt und wohnt mit ihrer Schwester Annika, 10, und ihren Eltern Melanie und Hannes im Aichacher Stadtteil Oberbernbach. Sie besucht die 8. Klasse der Wittelsbacher Realschule.