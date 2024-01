Aichach

28.01.2024

Was tun, wenn Altertümer in der Baugrube auftauchen?

Plus Archäologische Funde können eine Herausforderung für Bauherren werden. Hubert Fehr vom Landesamt für Denkmalpflege in Thierhaupten erklärt, was sie tun können.

Von Carmen Jung

Und plötzlich tauchen Schätze aus der Vergangenheit in der Baugrube auf. Kommen Ausgrabungen wirklich so überraschend für Bauherren?



Hubert Fehr: In der Regel nein. Denn das Thema kommt normalerweise spätestens beim Baugenehmigungsverfahren zur Sprache. Je früher sich Bauherren informieren, umso besser ist es. Ich rate allen, möglichst früh Kontakt mit dem Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Denkmalschutzbehörde aufzunehmen. Potenzielle Bauherren können sich informieren, bevor sie ein Grundstück kaufen. Es ist auch möglich, im Bayernatlas nachzuschauen, ob auf der fraglichen Fläche mit archäologischen Funden zu rechnen ist.

Wie können die Fachleute wissen, was im Boden steckt?



Fehr: Genau wissen können sie es nicht. Aber sie haben eine Einschätzung. Die Dichte archäologischer Denkmäler ist zum Beispiel im Lechtal extrem hoch, weil dieses Gebiet schon in urgeschichtlicher Zeit aufgrund guter Böden und der verkehrsgünstigen Achse intensiv besiedelt war. In Rehling, Todtenweis oder Kissing findet sich deshalb fast immer etwas. Im tertiären Hügelland, das nicht so siedlungsgünstig war, ist seltener etwas zu finden. In Aichach wird tatsächlich meistens etwas zutage gefördert. Jedenfalls in der Innenstadt. Sie ist ein flächendeckendes Bodendenkmal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

