Wasser läuft auf die Straße: Feuerwehr öffnet Wohnung in Aichach

Wegen eines Wasserschadens hat die Feuerwehr am Samstag gegen 17 Uhr in Aichach eine Wohnung in der Hubmannstraße geöffnet. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Laut Polizei war das aus einem Rohr in der Wohnung ausgelaufen. Das Rohr hatte sich aus unbekannten Gründen der Verankerung gelöst. Deshalb trat das Wasser nach Angaben der Polizei schwallartig aus.

Zunächst rann das Wasser in die darunterliegende Wohnung und von dort auf die Straße. Deshalb musste die Feuerwehr die betreffende Wohnung öffnen und den Schaden beheben. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Einsatzkräfte alle betroffenen Hausbewohner verständigen. (AZ)