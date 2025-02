Wasserwacht Aichach muss bei den Neuwahlen zittern

Spannend war die Jahreshauptversammlung der Wasserwacht Aichach, bei der Neuwahlen anstanden. Schon vor einem Jahr hatten die Mitglieder des Vorstands angekündigt, bei der Wahl nicht mehr anzutreten. Nachfolger hatten sich keine gefunden. Es war deshalb offen, ob sich ein neuer Vorstand finden würde. Dann ging es doch überraschend schnell.

Die 50 Mitglieder wählten Stephanie Friedl zur Vorsitzenden. Tobias Reiner übernimmt das Amt des Technischen Leiters. Beide waren zuvor in der Jugendleitung aktiv. Nancy Rose-Steidle erhielt eine besondere Ehrung.

Rose-Steidle berichtete im Rückblick von Schwimmkursen, Gemeinschaftsaktionen und dem Hochwasser, von dem auch die Stationen des Vereins betroffen waren. Es sei ein von Höhen und Tiefen geprägtes Jahr gewesen, dessen Herausforderungen die Mitglieder jedoch gemeistert hätten, sagte die Vorsitzende.

Die Jugend der Wasserwacht ist besonders aktiv

Im Schwimmtraining und in Fortbildungsabenden trainierten und erweiterten Mitglieder regelmäßig Wissen und Können, berichteten Technischer Leiter Thomas Thierauf und sein Stellvertreter Thomas Steinhardt. Zahlreiche Freiwillige besuchten Aus- und Fortbildungen, womit sich die Wasserwacht gut gerüstet für die kommende Wachsaison sieht. Sechsmal wurde die Unterstützungsgruppe (kurz UG) Wasserrettung alarmiert. Über 13.000 Stunden leisteten die Aichacher ehrenamtlich. Es folgte ein etwas ernüchternder Blick in die Kasse: Das vergangene Jahr endete mit einem Verlust.

Aufheiternd hingegen war der Bericht der Jugendleitung. Von Schwimmtraining, Theoriestunden, über Wettbewerbe, Ferienprogramm, Ausflug und Mithilfe bei der DKMS-Aktion – die Jugendgruppe hat ein sehr aktives Jahr hinter sich. Dafür erhielt sie ein Lob von den Ehrengästen, Kühbachs Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher und Aichachs Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann. Ein großer Dank ging an die aktiven Erwachsenen für ihren Dienst am Radersdorfer See und im Aichacher Freibad.

Icon Vergrößern Nancy Rose-Steidle führte die Aichacher Wasserwacht zwölf Jahre lang. Dafür erhielt sie eine Ehrenmedaille. Foto: Josef Mörtl (Archivbild) Icon Schließen Schließen Nancy Rose-Steidle führte die Aichacher Wasserwacht zwölf Jahre lang. Dafür erhielt sie eine Ehrenmedaille. Foto: Josef Mörtl (Archivbild)

Ein Höhepunkt war die Ehrung von Franz Weßner für 50 Jahre Mitgliedschaft. Bis heute ist er aktiv und unterstützt im Schwimmkurs. Dafür gab es eine zusätzliche Auszeichnung. Eine besondere Ehrung erfuhr Nancy Rose-Steidle. Sie ist seit über 17 Jahren aktives Mitglied und leitete die Wasserwacht Aichach zwölf Jahre als Vorsitzende. Rainer Heinl, Winfried Liebert und Dieter Saliger zeichneten sie im Namen der Kreiswasserwacht mit der Wasserwacht-Ehrenmedaille in Bronze aus. Die Jugend würdigte die Leistung von Rose-Steidle mit einer extra angefertigten Urkunde.

Unter Moderation des Zweiten Vorsitzenden, Thomas Steidle, gingen unerwartet schnell die ersten Vorschläge für die Wahl ein. Und so verwandelten einige Mitglieder, die sich ein Herz gefasst hatten, eine unsichere Stimmung in einen Abend voller Erleichterung. Das Team für die nächsten vier Jahre bilden neben Friedl und Reiner auch Lisa Collmenter, die als Jugendleiterin bestätigt wurde. Antonia Bradl ist neue Stellvertreterin. Anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Wasserwacht wurde an dem Abend eine eigens angefertigte Torte aufgetischt. (AZ)