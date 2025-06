"we remember" - Studienfahrt der WiR nach Krakau

Bereits das zweite Mal, fand in diesem Jahr die Fahrt der Wittelsbacher-Realschule Aichach nach Krakau in Polen statt. Sie ist der Höhepunkt der AG „Gegen Rassismus und Antisemitismus“ die an der Schule als Wahlkurs für die neunten Klassen angeboten wird. 25 Schülerinnen und Schüler fanden sich unter der Betreuung von Simone Julier und Karina Wagner zusammen. Die beiden Lehrkräfte hatten die Fahrt und die Kinder wieder optimal vorbereitet. In diesem Jahr gab es noch eine Neuerung: 18 Personen der Realschule Zusmarshausen, die das Wahlfach erstmals anbot, begleiteten die Fahrt.

Der Film „Schindlers Liste“, den alle Teilnehmenden im Vorfeld gesehen hatten, diente am erstenTag als Leitfaden. So ging es zunächst ins ehemalige Arbeitslager Plaszow. Weitere Stationen waren Oskar Schindlers Fabrik, die Überreste des Krakauer Ghettos und der Platz der Ghettohelden. Am zweiten Tag begab sich die Reisegruppe zur Gedenkstätte Auschwitz, wo in jeweils dreistündigen Führungen durch das Stammlager und das Vernichtungslager Birkenau in unmittelbarer Nachbarschaft eine körperlich wie auch psychisch anstrengende Reise in die grausame Vergangenheit dieses Ortes erfolgte. Der Tag endete mit einer Reflexion, in der jeder Teilnehmer seine Eindrücke und Gefühle zum Ausdruck bringen konnte.

Am Mittwoch wurde die Gegenwart Krakaus erkundet. Eine Führung durch die Stadt, vorbei am Barbakan, dem Großen Markt, über die Weichsel zum Königsschloss und zurück zeigte die Lebendigkeit und Bedeutung Polens zweitgrößter Stadt. Am Nachmittag stand ein Ausflug zum Salzbergwerk Wieliczka an. In bis zu 130 Meter Tiefe beeindruckten vor allem die großen unterirdischen Säle, allen voran eine riesige ins Salzgestein gemeißelte Kathedrale. Der Donnerstag führte in die Innenstadt Krakaus, wo das jüdische Viertel mit Synagoge in Kazimierz erkundet wurde. Die Tage in Polen fanden schließlich ihren Abschluss in einem typisch polnischen Restaurant mit entsprechender Küche.

