Aichach

vor 17 Min.

Wegen 25 Euro muss ein Aichacher 3600 Euro Strafe zahlen

Ein geklauter Einkauf von 25 Euro kostet einen Aichacher am Ende deutlich mehr.

Plus Ein Aichacher stiehlt in einem Supermarkt Lebensmittel im Wert von rund 25 Euro. Die Geldstrafe fällt aus einem bestimmten Grund so hoch aus.

Rund 25 Euro kosteten der Salat und die Garnelenschwänze, die ein 51-jähriger Aichacher im August in einem Supermarkt mitgehen ließ. Über den Grund dafür rätselte der Angeklagte bei der Verhandlung vor dem Aichacher Amtsgericht. Er musste sich dort wegen Diebstahl verantworten - und am Ende wurde aus den nicht bezahlten 25 Euro ein besonders teurer Einkauf.

Wegen eines massiven Alkoholproblems ging das Leben des 51-Jährigen laut seiner Aussage in den vergangenen zwei Jahren ziemlich den Bach runter. Er musste zum Beispiel seinen Führerschein abgeben, weil er betrunken Auto gefahren war. Finanziell knabbert er nicht nur an der Geldstrafe, zu der er wegen der Trunkenheitsfahrt verurteilt worden war. Auch eine Geldstrafe wegen Beleidigung zahlt der 51-Jährige noch ab. Das Geld, um seinen Einkauf in dem Supermarkt zu zahlen, hätte er aber dabeigehabt, beteuerte er vor Gericht. Es war ihm deshalb unerklärlich, warum er die beiden Artikel gestohlen hatte. "Ich verstehe es nicht", wiederholte er immer wieder.

