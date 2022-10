Aichach

vor 50 Min.

Wegen Personalnot verkürzt der Kindergarten Holzgarten die Öffnungszeiten

Plus Im Kindergarten Holzgarten in Aichach fehlen derzeit mehrere Mitarbeiterinnen. Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann spricht von einer "Not-Not-Notsituation".

Von Nicole Simüller

In vielen Kinderbetreuungseinrichtungen ist derzeit das Personal knapp. So wurden beispielsweise in der Dasinger Kita Wurzelkinder im Sommer die Betreuungszeiten verkürzt, um eine zuvor im Raum stehende Schließung abzuwenden. Außerdem musste eine Kindergruppe in den Hort an der Schule umziehen. Seit Beginn der Corona-Pandemie mussten auch in einzelnen Aichacher Kitas vorübergehend die Öffnungszeiten verkürzt werden, weil Personal ausfiel. Seit einigen Tagen ist der Kindergarten Holzgarten davon betroffen.

