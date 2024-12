Weihnachtscircus in Aichach mit viel Akrobatik und Live-Musik

Rio Artistik veranstaltet in diesen Ferien wieder einen Weihnachtscircus in Aichach. Die Vorführungen auf dem Volksfestplatz an der Schrobenhausener Straße finden von Mittwoch, 25. Dezember bis einschließlich Montag, 6. Januar, statt. An Silvester ist spielfrei. Auftritte sind täglich um 15 Uhr. Die Donnerstage sind Familientage mit zwei Vorstellungen um 11 Uhr und um 15 Uhr. An den Familientagen gelten auf dem Rang ermäßigte Preise. Am 6. Januar wird nur um 11 Uhr gespielt. Laut Mitteilung besteht die Vorstellung aus einer Geschichte, in der akrobatische Elemente und live gesungene Lieder vorgetragen werden. Angekündigt ist zudem ein märchenhaftes Schattentheater der Darsteller zur Geschichte. Die Show dauert nach Angaben der Veranstalter gut zwei Stunden. Im Bild ist Jazmin Palmai zu sehen. Weitere Infos und Reservierungen für die Loge sind unter Telefon 08251/9380405 möglich. Bild: Boklarka Bartha

