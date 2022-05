Aichach

Weil er sich genervt fühlt, zieht er ein Klappmesser auf dem Spielplatz

Ein junger Mann hat auf einem Spielplatz in Aichach mit einem Messer einen 20-Jährigen bedroht.

Plus 18-Jähriger attackiert einen 20-Jährigen nach Wortwechsel auf einem Aichacher Spielplatz mit den Fäusten und tritt ihm mit dem Fuß in den Rücken.

Von Gerlinde Drexler

Genervt fühlte sich ein 18-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis von einem 20-Jährigen aus Schrobenhausen. Der wollte im Januar vergangenen Jahres Jugendlichen auf einem Kinderspielplatz in Aichach etwas vorrappen. Der 18-Jährige bedrohte ihn mit der Spitze eines Klappmessers und schlug dann mit den Fäusten auf ihn ein. In nicht öffentlicher Verhandlung am Amtsgericht Aichach verurteilte ihn Jugendrichterin Eva-Maria Grosse wegen Bedrohung unter anderem zu einer Geldauflage, wie Pressesprecher Johannes Jahrbeck auf Nachfrage der Redaktion mitteilte.

