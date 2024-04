Aichach

vor 13 Min.

Welche Baustellen in und um Aichach starten – und wo voll gesperrt wird

Plus Mit dem Frühling beginnt auch die Zeit der Baustellen: In und um Aichach starten zahlreiche Bauarbeiten und Sanierungen – wie unsere Übersicht zeigt.

Von Dominik Durner

Die Osterferien haben den letzten Rest Winter aus dem Wittelsbacher Land gespült. Der Spargel wächst, die Bäume blühen, die Blümchen treiben aus. Am Wochenende stehen gar sommerliche Temperaturen an. Ein perfekter Ausklang für die Ferien und das perfekte Einläuten für den Frühling, ehe am Montag Schule und Arbeit wieder los- und weitergehen. Der Weg dorthin könnte aber nun für manchen zum Geduldsspiel werden: Am Montag beginnen auch zahlreiche Bauarbeiten auf und an Straßen im Norden des Wittelsbacher Landes, Vollsperrungen inklusive. Der Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach steht etwa vor einem herausfordernden Jahr.

Dort rollt nämlich ab Montag tagsüber der Schwerlastverkehr Richtung Ingolstadt hindurch, der normalerweise auf der Bundesstraße B300 unterwegs ist und über eine Behelfsabfahrt umgeleitet wird. Auf der Bundesstraße wird ab 8. April die Brücke saniert, die über die Kreisstraße AIC30 führt. "Wir sind natürlich nicht erfreut, vor allem, weil jetzt der Sommer kommt", sagt Helga Schnell, Ortssprecherin von Unterwittelsbach. Der Winter wäre ihr lieber gewesen: "Da hat man die Fenster zu und ist nicht so oft draußen." Seit November wurde bereits an einer Behelfsabfahrt gebaut, die nach Abschluss der Arbeiten wieder zurückgebaut werden soll. Witterungsbedingt mussten diese Arbeiten aber über den Winter unterbrochen werden.

