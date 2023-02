Aichach

Welle von Schockanrufen im Raum Aichach

Die Aichacher Polizei meldet mehrere Fälle, in denen sich Betrüger am Telefon als Angehörige in einer Notlage ausgaben. Was die Polizei bei solchen Anrufen rät.

Eine Welle von Schockanrufen hat es im Laufe des Freitagvormittags im Bereich Aichach gegeben. Das meldete die Aichacher Polizei am Wochenende. In den gemeldeten Fällen gaben sich die Täter laut Polizei als Familienangehörige aus und baten zumeist um finanzielle Hilfe, da sie sich momentan in einer Notlage befänden. In den aktuellen Fällen bemerkten die Angerufenen jedoch den Betrugsversuch und beendeten sofort das Gespräch. Schockanrufe: Die Aichacher Polizei gibt Tipps zum richtigen Verhalten Die Polizei rät: Gehen Sie bei solchen Anrufen auf keinen Fall auf die Forderungen ein und verständigen Sie die Polizei. (bac)

