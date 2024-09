Weltladen feiert mit Trommelklängen und einem „Fairen Brunch“

Es waren zwölf Personen, die sich am 5. Juli 2004 mit dem Gedanken trafen, sich in Aichach für den Fairen Handel mit den Ländern der Dritten Welt zu engagieren. Sie gründeten den Verein "Gemeinsam für Eine Welt – Aichach" und eröffneten im September des gleichen Jahres in der Bauerntanzgasse den ersten Aichacher Weltladen. Privatpersonen, die evangelische Kirchengemeinde, die Kolpingfamilie Oberbernbach und die Ortsgruppe des Bund Naturschutz hatten dafür zinslose Kredite gewährt, die 2010 alle zurückgezahlt waren.

Heute betreibt der Verein den Laden immer noch – seit 2012 in größeren Räumen am Schloßplatz, in der ehemaligen Bäckerei Funk. Dort wurde am Samstag der 20. Geburtstag gefeiert. Dafür war eigens ein kleines Zelt aufgebaut.

Zahl der Mitglieder und Verkäufer ist geschrumpft

Momentan stützt sich der Weltladen auf 35 Mitglieder, davon bringen sich 25 als ehrenamtliche Verkäuferinnen und Verkäufer ein, erzählen Vorsitzende Brigitte Schulte und Schriftführer Hasso von Busse unisono. Corona hat die Mitgliederzahl stark dezimiert. Beim zehnten Jubiläum hatte der Verein 70 Mitglieder, davon etwa 50 im Verkauf. Die Gründungsmitglieder von damals sind heute noch dabei, freut sich die Vorsitzende.

Was Brigitte Schulte bedauert ist, dass der Faire Handel Einbußen verzeichnen muss. Das Geld sitze bei den Leuten nicht mehr so locker, sagt sie. Ihr Wunsch sind wieder gute Geschäfte und schwarze Zahlen. Was sie besonders freuen würde: Wenn sich weitere ehrenamtliche Helfer und Helferinnen im Weltladen einbringen würden.

Aktionen für Kinder in Aichach

Beim Jubiläumsfest am Samstag war ein großes Büfett für einen „Fairen Brunch“ aufgebaut, das bei den zahlreichen Gästen gut ankam. Importeure informierten über ihre Produkte und für Kinder wurden kleine Aktionen angeboten.

Icon Vergrößern „Fairer Brunch“: Ein großes Büfett gab es zum Jubiläum des Weltladens. Foto: Erich Echter Icon Schließen Schließen „Fairer Brunch“: Ein großes Büfett gab es zum Jubiläum des Weltladens. Foto: Erich Echter

Im Lauf des Tages sorgten die Trommelgruppe Tam-kobá, die Bläsergruppe der Realschule, und Stephan & Co. für gute Unterhaltung. Ausgefallen ist der Auftritt von Aichachs erster Internationaler Musikgruppe unter der Leitung von Johanna Plöckl.

Aktion mit den Aichacher Kinofreunden geplant

Im Rahmen des Jubiläums ist mit den Aichacher Kinofreunden für den 6. Oktober eine gemeinsame Aktion geplant.