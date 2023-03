Weltweites Kunstprojekt und Aichach ist dabei: Wer lässt sich porträtieren?

Zur Kunstmeile beteiligt sich Aichach am Inside-Out-Projekt des Künstlers JR. Das Kunstwerk besteht aus Schwarz-Weiß-Fotografien. Es geht um eine Botschaft.

Es besteht aus inzwischen fast einer halben Million Portraits, läuft mittlerweile im zwölften Jahr und ist weltweit das größte, für alle Menschen offene Kunstprojekt: Aichach wird zur diesjährigen Kunstmeile Teil des internationalen Projektes "Inside Out" des Künstlers JR und will damit eine kulturelle Botschaft verbreiten. Wer mitmachen will, wird fotografiert.

Laut Mitteilung der Stadt wird das Ergebnis der Aktion während der Kunstmeile vom 26. Mai bis 1. Juli präsentiert. Das Aichacher Projekt steht unter dem Motto "Kunst ist unverzichtbar für unsere Gesellschaft". Wer hinter dieser Aussage steht, kann sich am 31. März oder 1. April porträtieren lassen. Aus den Fotografien entsteht dann ein großformatiges Kunstwerk, das in der Stadt präsentiert wird.

Reitberger-Mauer in Aichach dient als Kunst-Präsentationsfläche

Inside Out geht auf den Street-Art-Künstler JR zurück, der manchen von der Ausstellung JR Chronicles in der Münchner Kunsthalle bekannt ist. Von dort kennt Gerhard Reitberger aus Aichach den Künstler. Deshalb war er laut Mitteilung der Stadt begeistert, dass Aichach Teil von Inside Out wird. Er stellt deshalb die Mauer seiner Firma in der Donauwörther Straße als Präsentationsfläche zur Verfügung. Weitere Poster mit Porträts sollen auf die Mauer beim San Depot kommen.

Auch in Caracas in Venezuela hat das Inside-Out-Projekt des Künstlers JR schon Station gemacht. Das Kunstwerk besteht aus 632 Portraits. Foto: Juan Calero

JR hat das Projekt ursprünglich für eine Laufzeit von zwölf Monaten geplant, inzwischen läuft es im zwölften Jahr und ein Ende ist nicht in Sicht. In 150 Ländern der Welt waren bereits über 2000 Aktionsgruppen tätig. Die Zahl neuer Aktionen wächst immer schneller.

Inside Out ist als Plattform zu verstehen für sozial relevante Themen. Die einzelnen Aktionen setzen Menschen um, die sich lokal zusammenschließen, um bestimmte Inhalte oder Ziele zu transportieren. Sie reichen von sozialer Gesundheit, Meinungsvielfalt und Frauenrechten über Rassismus bis hin zur Bildungsgerechtigkeit.

Lesen Sie dazu auch

Fotografieren lassen können sich alle, die hinter der Botschaft stehen

Das Aichacher Projekt stellt die Bedeutung von Kunst und Kultur für unsere Gesellschaft ins Zentrum. Visueller Träger der Botschaft sind großformatige Schwarz-Weiß-Porträts der Menschen, die hinter dem Motto stehen – das kann jeder sein, vom Kind bis zum greisen Menschen, egal ob kreativ arbeitend oder nicht. Um allen gesellschaftlichen Gruppen die Teilnahme zu ermöglichen, ist das Projekt weltweit frei von Kosten. Es trägt sich allein durch freiwillige Spenden.

Inside Out - Die Aichacher Botschaft 1 / 3 Zurück Vorwärts Der Hintergrund: Jede Aktion des weltweiten Kunstprojektes Inside Out des Street-Art-Künstlers JR steht unter einem bestimmten Motto und transportiert eine Botschaft. In Aichach ist es das Thema Kultur.

Der Künstler: Der französische Street-Art-Künstler JR ist 1983 in Paris geboren. Er beklebt Gebäude mit Schwarz-Weiß-Fotografien von Menschen. Seine Arbeiten sind sozialkritisch.



Die Botschaft: "Kunst und Kultur sind für die menschliche Gesellschaft unverzichtbar, das gilt auch im schönen Aichach. Wir wollen das öffentliche Bewusstsein für Kunst als wertvollen Ausdruck von Lebendigkeit und als wichtiges Medium der Kommunikation erweitern. Kunst kann Kommunikation und Erfahrung auf vielfältige Weise fördern – von sehr intimen Gedanken oder persönlichen Begegnungen bis hin zu breiten öffentlichen Themen oder Community-Events. Die Förderung von Kunst und Kultur ist keine politische Pflichtaufgabe – umso mehr wollen wir hervorheben, wie wichtig es ist, Kunst zu fördern und der Kultur Raum zu geben, damit sie tatsächlich stattfinden und gedeihen kann." (AZ)

Die Stadt ruft jeden dazu auf, "Gesicht zu zeigen" und hofft auf möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Geplant ist, mindestens 150 Porträts zu zeigen, "um der Botschaft eine möglichst aussagekräftige und geballte Wirkung zu geben", teilt die Stadt mit.

Die Fototermine in Aichach sind am 31. März und 1. April

Fototermine sind am Freitag, 31. März, von 14 bis 18 Uhr und am Samstag, 1. April, von 10 bis 14 Uhr im San Depot. Wer sich für das Projekt fotografieren lassen möchte, kann sich unter Nennung des bevorzugten Tages unter insideout@aichach.de melden. Die Fotos macht ein Profi-Fotograf.

Beim Fototermin unterschreiben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Einwilligungserklärung über die Veröffentlichung und Nutzung des Fotomaterials durch den von JR gegründeten Verein „can art change the world?“, der die Umsetzung des Projekts organisiert, die Plakate druckt und die Website www.insideoutproject.net betreut.

Weitere Informationen erteilt das Info-Büro der Stadt, Telefon 08251/902-563. Die Aichacher Inside-Out-Aktion ist auch auf der Seite www.insideoutproject.net zu finden, dort werden nach dem Fototermin alle Porträts zu finden sein, ebenso wie Fotos vom Entstehungsprozess. (AZ)