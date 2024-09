Beinahe wäre die Premiere des Streetfood-Festivals auf dem Aichacher Volksfestplatz komplett ins Wasser gefallen. Bereits zum Auftakt am Freitag regnete es. Trotz des unwirtlichen Wetters ließen es sich manche Besucher in einer Regenpause nicht nehmen, sich an den Essensständen umzusehen und einige Gerichte zu probieren.

Erich Echter