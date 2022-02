Weniger Verkehr in der Aichacher Innenstadt: So geht es weiter

Plus Die großen Busse sollen vom Aichacher Stadtplatz verschwinden - ein erster Schritt zu einer Verkehrsberuhigung. Im Bauausschuss gibt es bald einen Zwischenbericht.

Der Aichacher Stadtplatz soll verkehrsberuhigt werden. Zunächst sollen die großen Busse vom Stadtplatz verbannt werden. Darüber war sich der Stadtrat Ende September 2021 weitgehend einig.. Wie das funktionieren kann, dazu hat die Stadtverwaltung mittlerweile einige Gespräche geführt. Einen Zwischenbericht dazu soll es im März im Bauausschuss geben, kündigt Bürgermeister Klaus Habermann auf Nachfrage unserer Redaktion an.