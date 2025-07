Wenn ich Bürgermeister wär': Was sich Menschen in Aichach wünschen

Was würdest du tun, wenn du Bürgermeister oder Bürgermeisterin in Aichach wärst? Diese Frage durften die Gäste der Zukunftsmesse Future Fair am Stand von Sabine Peters beantworten. Die Teppichweberin und Diana Selig, beide im Vorstand der Grünen, hatten die Idee zu dieser Aktion. Knapp 50 Handzettel wurden ausgefüllt und es gab lebhafte Diskussionen.

Ganz vorn bei den Rückmeldungen waren laut einer Mitteilung: mehr Bäume und Begrünung, sichere und schattige Fahrradwege, Trinkwasserspender und bessere Angebote für Jugendliche. Auf Platz eins mit weitem Vorsprung war die autofreie Innenstadt.

Sabine Peters stellt im Nachgang fest: „Aichacher sind interessiert an Kultur.“ Sie wünschten sich mehr kulturelle Veranstaltungen wie die Kunstnacht oder dass das San-Depot besser genutzt werde, etwa als Räume für Künstler. Viele könnten sich auch einen festen Platz für einen Biergarten an der Paar vorstellen.

Aichach soll „Schwammstadt“ werden

Im Hinblick auf den Klimaschutz gab es weitere Anregungen, darunter die Förderung von Solarenergie auf Dächern, mehr Tempo 30, eine Entsiegelung des Plattenbergs, ein Verbot von Steingärten und die Entwicklung Aichachs zur „Schwammstadt“. Gewünscht wurden zudem ein Platz für Padel, einer Mischung aus Tennis und Squash, ein Beachvolleyballfeld im Stadtgarten, ein öffentliches Fahrradverleihsystem sowie naturnahe Radwege mit weniger Split.

Zudem gab es Wünsche zur sozialen Infrastruktur: eine bessere Betreuung für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, mehr Plätze für Kurzzeitpflege und der Wunsch nach einer Geburtsabteilung am Krankenhaus. Auch mehr und besser ausgeschilderte „Nette Toiletten“ wurden genannt.

Im Team der Grünen wird nun laut Mitteilung geprüft, welche Ideen sich politisch umsetzen lassen. „Wir nehmen die Vorschläge ernst und werden vielleicht das ein oder andere davon als Antrag in den Stadtrat einbringen“, so Selig. (AZ)