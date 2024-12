Ein Platz im Heilig-Geist-Spital in Aichach kostet künftig mehr. Der Aichacher Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig eine Erhöhung der Pflegesätze um durchschnittlich 250 Euro beschlossen. Die Bewohnerinnen und Bewohner zahlen aber nur zwischen 120 und 224 Euro mehr. Dass der Betrag niedriger ist, dafür gibt es zwei Gründe.

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pflegesatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis