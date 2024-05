Wer malt mit? "Aichach bleibt bunt" sammelt Selbstporträts

Das Bündnis ruft unter dem Motto "Aichach zeigt Gesicht" zu einer Mit-Mach-Aktion auf. Auch in der Kunstnacht. Am Ende gibt es Preise und eine Ausstellung.

Das Bündnis „ Aichach bleibt bunt“ hat eine Mit-Mach-Mal-Aktion für Groß und Klein ausgerufen. Sie wird in allen Aichacher Schulen und Kindergärten beworben. Unter dem Motto „Aichach zeigt Gesicht“ werden Selbstporträts für eine Ausstellung angefertigt. Auch bei der Kunstnacht am Freitag, 17. Mai, ist die Aktion vertreten.

Das Bündnis organisiert laut Mitteilung im Zuge dieser Aktion für die Kunstnacht einen Mal-Stand ebenso wie beim nachhaltigen Ja-Markt am Sonntag, 2. Juni, im Stadtgarten. Die Organisatoren möchten möglichst viele Selbstporträts Aichacher Bürgerinnen und Bürger sammeln, "um die Vielfalt und Individualität der Menschen" erfahrbar zu machen, heißt es in einer Mitteilung. Die Bilder werden in einer Ausstellung am 30. September im Familienstützpunkt der Caritas präsentiert.

Die Selbstportraits werden in einer Ausstellung präsentiert

Alle Bilder sollen einheitlich im DIN-A3-Format gestaltet werden. Die Technik ist frei wählbar. Möglich sind Zeichnen und Malen ebenso wie Druck oder Collage. Das Porträt sollte in Form eines Gegenstandes, eines Symbols oder einer Sprechblase einen Hinweis enthalten, was der Person wichtig ist. Auf der Rückseite sollen Name und Adresse angegeben werden. Unter allen abgegebenen Werken werden Preise verlost.

Außerdem plant "Aichach bleibt bunt" besondere Filmvorführungen. Darunter ist auch der fast drei Jahrzehnte alte Film "Willkommen in Kronstadt", der in Aichach gedreht wurde. Bei der Vorführung im Kino können sich zahlreiche Aichacherinnen und Aichacher in Statistenrollen wiederfinden. (AZ)

