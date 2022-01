Werden bald sarglose Bestattungen in Aichach möglich sein?

Plus Für Bestattungen im Leichentuch gibt es in Aichach bisher keine Nachfrage. Ein Bodengutachten soll nun klären, ob sie auf dem Neuen Friedhof überhaupt möglich wären.

Der Freistaat Bayern hat die Sargpflicht gelockert. Deshalb könnten auch in Aichach Bestattungen im Leichentuch möglich werden, wie sie zum Beispiel bei Muslimen üblich ist. Im April war das schon einmal Thema im Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats, als es um die neue Friedhofssatzung ging. Damals wurde es ausgeklammert, weil noch eine Reihe von Fragen zu klären war. Jetzt erstattete Ordnungsamtsleiter Manfred Listl einen Zwischenbericht dazu.