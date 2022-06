Aichach

06:00 Uhr

Werden in Oberwittelsbach neue Bauplätze geschaffen?

Auf diesem Acker bei Oberwittelsbach (Stadt Aichach) soll Bauland entstehen. Probleme sieht das Bauamt in dem Biotop (rechts im Bild), den Bäumen (links im Bild) wegen der Baumfallgrenze und in der Hanglage.

Plus Im Aichacher Stadtteil Oberwittelsbach könnte Bauland ausgewiesen werden. Die Fläche ist aber nicht unproblematisch.

Von Claudia Bammer

In Oberwittelsbach könnte es in absehbarer Zukunft neue Bauplätze geben. Zumindest wenn es nach den Grundstückseigentümern geht, wird aus einem Acker im Nordosten des Aichacher Stadtteils Bauland. Der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats sah sich die Fläche am Dienstagabend vor Ort an, bevor es in den Sitzungssaal ging.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen