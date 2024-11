Werner Käuferle und Karl Moser übergeben nach 25 Jahren den Vorsitz

Sie gehörten bereits zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereins Krankenhaus Aichach und lenkten seine Geschicke 25 Jahre lang als Vereinsvorsitzender und stellvertretender Vorsitzender: Werner Käuferle und Karl Moser. Bei der Jubiläums-Mitgliederversammlung im Kreuzgratgewölbe des Kreisguts in Aichach übergaben sie die Verantwortung für den Förderverein nun in jüngere Hände.

Auch der langjährige Schatzmeister Georg Hanser stand für die nächste Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung. Neu gewählt wurden einer Mitteilung zufolge: Dieter Saliger (Vorsitzender), Dr. Marcus Engelschalk (stellvertretender Vorsitzender) sowie Maximilian Hanser (Schatzmeister).

Werner Käuferle: „Wir haben ein sehr schönes Krankenhaus“

Der scheidende Vereinsvorsitzende Werner Käuferle sagte: „Bleiben Sie unserem Verein treu, es lohnt sich. Wir haben ein sehr schönes Krankenhaus und ein hohes Niveau bei Medizin und Pflege.“ Käuferle forderte: „Das dürfen wir nicht aufgeben. Dafür soll sich der Verein mit aller Kraft einsetzen.“ Der Förderverein Krankenhaus Aichach war am 8. Oktober 1999 ins Vereinsregister eingetragen worden.

Unter den Gratulanten bei der Jubiläums-Mitgliederversammlung waren Landrat Klaus Metzger, Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann sowie der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, Dr. Hubert Mayer, und der Ärztliche Direktor der Kliniken an der Paar, Dr. Christian Stoll.

Förderverein stellte in 25 Jahren 150.000 Euro für das Krankenhaus zur Verfügung

Landrat Metzger bedankte sich bei den Mitgliedern des Fördervereins, die in den 25 Jahren die beeindruckende Summe von 150.000 Euro für insgesamt 35 Projekte ermöglichten. Der Landrat wünsche sich eine noch stärkere Wahrnehmung des Fördervereins bei den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises. Aktuell zählt der Förderverein 158 Mitglieder. Bürgermeister Habermann betonte, wie wichtig und unverzichtbar das Krankenhaus für Aichach sei.

Werner Käuferle ist nun Ehrenmitglied des Krankenhausfördervereins: (von links) Maximilian Hanser, Dieter Saliger, Werner Käuferle, Georg Hanser und Dr. Marcus Engelschalk. Foto: Fotografie Weiss

Klinik-Geschäftsführer Mayer bedankte sich für das langjährige ehrenamtliche Engagement, „das nicht mehr selbstverständlich ist“. Gerade in der momentanen Situation, in der noch nicht absehbar sei, wie sich die Krankenhaus-Reform konkret auf die beiden Krankenhäuser der Kliniken an der Paar auswirken werde, sei der Förderverein wichtig zur Unterstützung des Krankenhauses Aichach, so Mayer weiter.

Mit der finanziellen Unterstützung des Fördervereins konnten zum Beispiel Geräte oder Ausstattungsgegenstände angeschafft werden, für die es keine Refinanzierung durch die Kostenträger gibt. Ziel dieser Investitionen ist es, die Diagnose- und Behandlungsqualität zu steigern und das Krankenhaus ideell sowie finanziell zu unterstützen.

Nach der Versammlung wurde das 25. Jubiläum des Fördervereins mit einem kleinen Stehempfang gefeiert und Werner Käuferle zum Ehrenmitglied des Fördervereins ernannt. (AZ)