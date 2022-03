Wettbewerb für Hobbygärtner: Naturnahe Gärten in Aichach gesucht

Wer seinen Garten naturnah gestaltet, tut etwas für die Artenvielfalt. Das will der Natur- und Umweltschutzbeirat in Aichach mit einem Wettbewerb fördern.

"Mehr Grün in Aichach" hieß ein Wettbewerb, den bis vor einigen Jahren der Natur- und Umweltschutzbeirat der Stadt ausgeschrieben hat. Jetzt gibt es einen neuen Wettbewerb für die Aichacher Hobbygärtner mit dem Titel "Naturoasen in Aichach". Er stellt die Förderung der Artenvielfalt in den Mittelpunkt.

Gibt es im Garten Wasser und wilde Ecken?

Gibt es im eigenen Garten Lebensräume für einheimische Tiere? Finden sie Wasser oder gibt es ein "wildes Eck" mit Steinen oder Totholz zum Verstecken? Wachsen dort blühende Pflanzen und finden Vögel oder Insekten Nisthilfen? Wer mehrere dieser Fragen mit Ja beantworten kann, könnte sich an dem neuen Wettbewerb beteiligen, den der Natur- und Umweltschutzbeirat der Stadt Aichach gemeinsam mit der Aichacher Ortsgruppe im Bund Naturschutz auslobt.

AIC-Wettbewerb Natur- und Umweltschutzbeirat Flyer Sie präsentierten im Natur- und Umweltschutzbeirat der Stadt Aichach das Faltblatt für den Wettbewerb "Naturoasen in Aichach": (von links) Vorsitzender und Umweltreferent Michael Zott, Petra Mayer-Seitz und Ralf Hartmann. Foto: Christine Baier

Ein Faltblatt zu dem Wettbewerb haben Petra Mayer-Seitz und Ralf Hartmann gestaltet. In der jüngsten Beiratssitzung stellten sie den Flyer vor. Er listet eine ganze Reihe von Kriterien auf, die eine Naturoase erfüllen sollte. Sie umfassen neben den Lebensräumen, die der Garten bieten sollte, auch die Bearbeitung, den Umgang mit Wasser und die Grundstücksbegrenzungen. Im Mittelpunkt soll dabei statt repräsentativer Vorgärten der Raum für die Natur und eine hohe ökologische Vielfalt stehen.

Beiratsvorsitzender Michael Zott dankte ihnen für die "sehr gelungene Broschüre". Einige verteilen die Beiratsmitglieder in ihren Vereinen und Organisationen. Eine eigene Internetseite für den Wettbewerb, die mit der Seite der Stadt Aichach verlinkt wird, ist in Vorbereitung.

Anmeldung für den Wettbewerb bis zum 1. Juni

Mitmachen können Hobbygärtner aus Aichach und allen Ortsteilen. Wer teilnehmen will, kann sich mit dem Betreff "Naturoasen" per E-Mail an rathaus@aichach.de oder schriftlich – Postkarte reicht – an die Stadt Aichach, Stadtplatz 48, 86551 Aichach, anmelden. Einsendeschluss ist der 1. Juni. Eine Jury wird zwischen Mitte Juni und Mitte Juli die teilnehmenden Gärten besuchen und bewerten. Die Preisverleihung soll im Herbst bei einem Empfang im Rathaus stattfinden. Für alle, die sich erst jetzt zu einer Umgestaltung ihres Gartens entscheiden, gab es eine gute Nachricht: Der Wettbewerb soll nächstes Jahr wiederholt werden.

Ausgleichsflächen der Stadt In der Beiratssitzung informierte außerdem Richard Brandner aus der Stadtverwaltung über die Ausgleichsflächen der Stadt Aichach. Solche Ausgleichsflächen muss die Stadt für jede Baumaßnahme, die weiteren Boden versiegelt, anlegen und pflegen. Beraten wird sie dabei vom Landschaftspflegeverband, in dem die Stadt Mitglied ist. Die Kommune leiste einen erheblichen finanziellen Beitrag für Erwerb und Pflege der Ausgleichsflächen, sagte Brandner, der auch einige Beispiele zeigte. Das Ökoflächenkataster ist im Internet beim Bayerischen Landesamt für Umwelt einsehbar.

Beirat bei der Wila Der Natur- und Umweltschutzbeirat präsentiert sich auf der Leistungs- und Verkaufsschau Wittelsbacher Land (Wila). Wie Michael Zott berichtete, will der Beirat Nistkästen und Insektenhotels mit Besuchern und Besucherinnen bauen sowie den Wettbewerb "Naturoasen in Aichach" vorstellen. Geplant ist außerdem eine Aktion, um unerwünschte Briefkastenwerbung zu vermeiden, die einen erheblichen Anteil des privaten Papiermülls ausmacht. (AZ, bac)