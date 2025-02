Wettbewerb: Wer hat Aichachs schönste Naturoase?

Der Natur- und Umweltschutzbeirat und die Ortsgruppe des Bund Naturschutz suchen gemeinsam gelungene Naturoasen in Aichach. Das Gremium schreibt in diesem Jahr erneut einen Wettbewerb aus, bei dem naturnah gestaltete Gärten prämiert werden sollen. Doch welche Kriterien machen einen Garten naturnah? Bei einem Vortrag zum Auftakt des Wettbewerbs wird Fachfrau Tine Klink am 12. März in Aichach Tipps geben.

Ziel des Wettbewerbs ist es laut einer Mitteilung, die Biodiversität vor der Haustür zu fördern, also Lebensraum zu schaffen für Pflanzen und Tiere und die damit verbundene Lebensqualität für den Menschen zu steigern. Als Kriterien gelten etwa eine Wiese anstelle von Rasen, einheimische Pflanzen, Laubhecken, Nisthilfen, Kompost oder Wasserstellen.

Tine Klink wird am 12. März um 19.30 Uhr im Mehrzweckraum des Aichacher Gymnasiums näher auf diese Kriterien eingehen. Sie ist angestellt beim Umweltbildungszentrum Augsburg und trägt den Titel Insektenrangerin. Außerdem ist sie Projektleiterin für die Augsburger Klimagärten. Ihr wurde bereits die bayerischen Staatsmedaille für herausragende Dienste für die Umwelt verliehen.

Zum Wettbewerb gibt es eine Homepage unter www.naturoasen-aichach.de. Hier lassen sich Informationen zum Thema finden. Auch können dort die Artikel der bereits veröffentlichten Serie „Igel und Co. sagen Hallo“ nachgelesen werden. Diese Serie präsentierte Gartentipps durchs ganze Jahr.

Vor zwei Jahren hat der Wettbewerb Naturoasen erstmals stattgefunden. Einige Gärten sicherten sich eine Auszeichnung. Im Rahmen eines Sonderpreises wurde der Kindergarten in Ecknach für die beeindruckende naturnahe Gestaltung ausgelobt

Anmeldeschluss für dieses Jahr ist der 1. Juni. Interessierte können sich über die Homepage anmelden oder schriftlich bei der Stadt Aichach. Teilnehmen können Gartenbesitzer und -besitzerinnen in Aichach und den Ortsteilen. Der Vortrag von Tine Klink ist für alle Interessierten offen, völlig unabhängig von einer Teilnahme am Wettbewerb. (AZ)