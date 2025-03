Wie Aichacher Straßen zu ihrem Namen kamen

Die Stadt Aichach soll an ausgewählten Straßen und Plätzen informative und charmant gestaltete Erklärungstafeln mit QR-Code zu den jeweiligen Straßennamen anbringen. Das hat jetzt die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt. Die Idee entstand laut Fraktionsvorsitzender Marion Zott durch die Reithmaierstraße, die nach der ungewöhnlichen Gastwirtin Therese Reithmaier, benannt ist.

Die Erklärungstafeln könnten Geschichte und Bedeutung der Straßennamen vermitteln und so das historische Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger stärken, so die Grünen. Touristen und Gäste der Stadt könnten dadurch mehr über Aichach erfahren und die Stadt auf eine neue, interessante Art erkunden.

Tafeln mit QR-Code eröffnen weitere Möglichkeiten

Die Erklärungstafeln sollten laut den Grünen so gestaltet werden, dass sie auch für Kinder verständlich und ansprechend sind. Dies ermögliche kindgerechte Stadtführungen und fördere das Interesse junger Menschen an ihrer Heimatstadt. Damit auch Menschen mit Leseschwierigkeiten oder kognitiven Einschränkungen der Zugang ermöglicht wird, sollen sie in „Einfacher Sprache“ und gut lesbar gestaltet werden.

Die Umsetzung mit einem QR-Code würde weitere interessante technische Möglichkeiten eröffnen, zum Beispiel Kurzfilme, Tipps rund um Aichach und Ähnliches. (AZ)