Aichacherin erzählt, wie Angehörige von Süchtigen leiden – auch nach dem Entzug

Plus Der Suchtkranke steht im Mittelpunkt. Doch wie geht es Angehörigen? Heike Bartelt hat das selbst mitgemacht. Jetzt hilft sie in Aichach Betroffenen.

Suchtkranke bekommen alles, sie werden beinahe schon "betüttelt", um wieder gesund zu werden. Sie stehen im Mittelpunkt. Dem Entzug folgen Reha und Therapie. Doch wie geht es eigentlich Angehörigen von Suchtkranken während der Sucht und nach einem Entzug? Viele fühlen sich alleingelassen und schlittern unvorbereitet in das neue Leben, in das sich die nun nicht mehr suchtkranken Partner stürzen.