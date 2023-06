Wie die Äußere Feldstraße in Aichach ausgebaut wird

Plus Die Äußere Feldstraße in Aichach bekommt beidseitig Gehwege, die wohl auch Radler benutzen dürfen. Bäume dort finden im Bauausschuss aber nicht alle gut.

Die Äußere Feldstraße in Aichach wird ausgebaut. Wie, das hatte nun der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats zu entscheiden. Zwei Alternativen dafür stellte der stellvertretende Bauamtsleiter Michael Thalhofer vor. Die Wahl fiel schließlich auf die Variante, bei der beidseits 2,40 Meter breite Gehwege entstehen, die auch Radfahrer benutzen dürfen. Im Zuge des Ausbaus sollen außerdem Bäume gepflanzt werden.

Die gut 200 Meter lange Äußere Feldstraße verbindet die Schrobenhausener Straße mit der Krankenhausstraße. Nachdem die Kanalerneuerung in der Straße Ende Mai abgeschlossen worden ist, wird bis Herbst noch das Wasserleitungsnetz erneuert, voraussichtlich ab Ende Juni. Ab September oder Oktober soll dann mit den Straßenbauarbeiten begonnen werden.