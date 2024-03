Aichach

Wie endgültig ist das Aus für die geplante Tagesklinik?

Plus Die Enttäuschung nach der Entscheidung gegen eine Tagesklinik für psychisch kranke Menschen in Aichach ist groß. Lokale Politiker wollen dagegen kämpfen. Welche Argumente sie in petto haben und wie sie die Chancen einschätzen.

Von Carmen Jung

Ursprünglich sollte die Psychiatrische Tagesklinik Ende dieses, Anfang nächsten Jahres in Aichach ihren Betrieb aufnehmen. Vergangene Woche kam jedoch das überraschende Aus: Die Bezirkskliniken Schwaben haben die Tagesklinik gestoppt. Seither ist die Enttäuschung im Landkreis Aichach-Friedberg groß. Trotzdem wollen lokale Politiker die Einrichtung nicht verloren geben. Sie kämpfen dafür, das Blatt zu wenden. Hat die Tagesklinik noch eine Chance?

Die Entscheidung gegen die Aufstockung auf dem neuen Aichacher Krankenhaus hat der Verwaltungsrat der Bezirkskliniken laut Pressemitteilung "bis auf Weiteres" gefällt. Gegenüber unserer Redaktion betonen Vorstandsvorsitzender Stefan Brunhuber und Prof. Dr. Alkomiet Hasan, Vorstand Krankenversorgung, zwar: "Man sollte für die Zukunft nichts ausschließen." Doch die aktuelle Lage sei abschließend beurteilt, "der Beschluss steht und ist klar".

