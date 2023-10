Wie man sich vor Einbruch schützen kann

Einbrüche beeinträchtigen die Opfer massiv. Die Polizei bietet am Montag auf dem Aichacher Stadtplatz Präventionsberatung an zum Schutz vor Einbruch.

Nur wenige Deliktsbereiche traumatisieren Opfer derart nachhaltig wie das Eindringen von Unbekannten in den höchstpersönlichen Lebensbereich. Das Gefühl, in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher zu sein, beeinträchtigt das Sicherheitsempfinden sowie die Lebensqualität der Einbruchsopfer oftmals gravierend. Damit es gar nicht dazu kommt, bietet die Polizei am Montag, 23. Oktober, in Aichach Präventionsberatung an.

Polizei: Den Tätern nicht schutzlos ausgeliefert

Die Polizei betont, schutzlos sei man den Tätern nicht ausgeliefert. Durch verschiedenste technische Maßnahmen und Verhaltensweisen sei es durchaus möglich, sich vor derartigen Diebstählen zu schützen. Dies zeigt laut Polizei unter anderem die Tatsache, dass im Jahr 2022 mit 56,3 Prozent mehr als die Hälfte aller Wohnungseinbruchsdiebstähle, die im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord registriert wurden, nicht vollendet wurden. Der Täter gelangte somit nicht in das Wohnanwesen und musste ohne Beute vom Tatort flüchten.

Mobile Wache kommt am Montag nach Aichach

Aus diesem Grund bietet die Polizei am Montag, 23. Oktober, eine umfangreiche Präventionsberatung zum Einbruchschutz an. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr steht die Mobile Wache der Polizei in Aichach auf dem Stadtplatz am Rathaus. Dort wird ein Fachberater der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle alle interessierten Bürgerinnen und Bürgern über vielfältige technische und verhaltensorientierte Sicherungsmöglichkeiten aufklären. (bac)