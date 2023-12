Aichach

Wie sich "frauenHAFT" seit zehn Jahren für Aichacher Gefangene engagiert

Plus Was mit dem Aichacher Rathaus-Adventskalender begann, ist heute ein etablierter Bestandteil des JVA-Alltags: "frauenHAFT"-Vorsitzende Kerstin Weger blickt zurück.

Von Dominik Durner

Es ist im Mai 2012 eine ungewöhnliche Anfrage, die die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Aichach erreicht: Bürgermeister Klaus Habermann beschäftigt sich bereits mit dem Rathaus-Adventskalender und sucht nach Kunstschaffenden, die die Fenster dafür ausgestalten. Seine Idee: Das könnten doch die Insassinnen der Aichacher JVA übernehmen. So entsteht eine Initiative, die auch mehr als elf Jahre später viele Menschen erfreut – ob Gefangene oder nicht.

Die Resonanz auf den Rathauskalender war überwältigend: Die Insassinnen seien ob der Idee "direkt Feuer und Flamme gewesen", wie es Kerstin Weger ausdrückt, hauptberuflich Lehrerin in der JVA Aichach. Das Projekt verfehlte aber auch nach der Weihnachtszeit außerhalb seine Wirkung nicht: Im Dezember kam der JVA eine Spende zu, mit dem expliziten Zweck, Referenten für die Fortführung der Kunstgruppen zu gewinnen. Und so gründete Weger am 13. Januar 2013 den Förderverein "frauenHAFT" mit, um die kulturellen, freizeitgestaltenden und therapeutischen Angebote in der Haft zu sichern – und ist bis heute ehrenamtliche Vorsitzende des Vereins.

