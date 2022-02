Wie Stillberaterin Jasmin Langenmair aus Aichach Müttern hilft

Plus Jasmin Langenmair aus Aichach unterstützt Mütter bei Stillproblemen. Im April erfüllt sie sich einen Herzenswunsch und bietet einen Kurs für Schwangere an.

Muttermilch gilt als der beste Start ins Leben für einen Säugling. Die Natur hat es so eingerichtet, dass ein gestilltes Baby über die Muttermilch genau die Nährstoffe erhält, die es braucht. Das wusste auch Jasmin Langenmair aus Aichach, als sie vor vier Jahren zum ersten Mal Mutter wurde. Doch wie bei vielen Müttern lief der Stillstart auch bei ihr nicht völlig problemlos ab. Falsche Ratschläge und fehlende Hilfestellung in den ersten Tagen sind hier meist das Hauptproblem. Heute ist die gelernte Krankenschwester zweifache Mutter und zertifizierte Stillberaterin des Deutschen Ausbildungsinstituts für Stillbegleitung (DAIS).