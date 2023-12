Aichach

vor 52 Min.

Besondere Krippe: Wie verlorene Schlüssel Maria und Josef zum Stall verhelfen

Eine besondere Krippe ist jetzt in der evangelischen Kirche in Aichach zu sehen. Mesner Erwin Seideneder hat den Familienbesitz der Gemeinde geschenkt und auch noch einen Stall gebaut, in dem das Jesuskind liegt. Viele liebevolle Details sind zu entdecken.

Plus In der evangelischen Kirche in Aichach steht erstmals eine ganz besondere Krippe aus dem Familienbesitz des Mesners Erwin Seideneder. Er hat sie nun ausgebaut.

Von Alice Lauria Artikel anhören Shape

Als Erwin Seideneder ein Kind war, kaufte seine Mutter für die Familie jedes Jahr zwei bis drei hölzerne Krippenfiguren. Für mehr reichte das Geld nicht. Die Arbeiterfamilie mit vier Kindern konnte sich auch kein passendes Krippenhaus dazu leisten. So versammelten sich die handgeschnitzten Figuren alle Jahre wieder auf einem einfachen Moosteppich unter dem Christbaum. Ende der 50er-Jahre begann Seideneders Mutter ihre Sammlung und führte sie bis zu ihrem Tod 1982 fort. Die Figuren hinterließ sie Erwin Seideneder. Seit 2010 ist dieser in der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche in Aichach Mesner. Auch seine Mutter war der Aichacher Kirchengemeinde eng verbunden. Schon lange spielte der Mesner mit dem Gedanken, die Figuren mit einer Krippe in seiner Kirche aufzubauen. Aber erst dieses Jahr hatte er die Idee für einen geeigneten Platz in dem eher kleinen Gotteshaus am Jakobiweg. Pfarrer Harald Baude war sofort von der Idee angetan und bestärkte den Mesner in seinem Vorhaben.

Wie es der Zufall wollte, war eine ausgediente Holzplatte von genau einem Quadratmeter Größe verfügbar, die auf den Zentimeter genau an den von Seideneder erdachten Platz passte. Für das fehlende Krippenhaus war die anfängliche Idee des Mesners, eine geeignete Wurzel zu finden, um der Heiligen Familie ein Dach über dem Kopf zu geben.

