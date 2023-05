Wieder wird in eine Waschanlage in Aichach eingebrochen

Vor zehn Tagen hat es in Aichach und Umgebung bereits mehrere Einbrüche gegeben, darunter in zwei Waschanlagen. Nun meldet die Polizei einen weiteren Vorfall.

In der Nacht vom 23. auf den 24. Mai sind bislang unbekannte Täter in eine Waschanlage in der Schrobenhausener Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Kassenautomat aufgebrochen und Geld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei 4000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter 08251-89890 zu melden.

Weitere Einbrüche in Waschanlagen vor wenigen Tagen

Es ist nicht der erste Einbruch in eine Waschanlage in der letzten Zeit. Am Montag, 15. Mai, meldete die Polizei Einbrüche in Autowaschanlagen im Gewerbering in Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach) und in der Rudolf-Diesel-Straße in Aichach am Wochenende zuvor. Der Sachschaden belief sich auch hier jeweils auf einen vierstelligen Bereich. Im gleichen Zusammenhang wurden außerdem weitere Einbrüche in Wohnhäuser in der Region öffentlich. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, dauern die Ermittlungen weiter an. Hinweise werden ebenfalls gerne angenommen. Erkenntnisse, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt, gebe es keine. (AZ)