Aichach

18:24 Uhr

Wieso Azubis bei Juzo in Aichach eine eigene Firma führen

Schon in der Ausbildung sollen junge Menschen bei der Julius Zorn GmbH in Aichach Verantwortung übernehmen. Deswegen arbeiten Anja Schoderer (links) und Pauline Sturz wie alle Azubis in der hauseigenen Azubi-Firma mit und packen zum Beispiel Taschen für einen Kongress.

Plus Eine eigene Firma führen? Das müssen die wenigsten Azubis. Bei der Julius Zorn GmbH in Aichach ist das anders. Dort verwalten sie in der Azubi-Firma sogar selbst Aufträge.

Von Katja Neitemeier

Immer wenn eine neue Mail eintrudelt, beginnt für die 18-jährige Lea Fischer die Arbeit. Sie weiß vorher nie, welche Aufgaben auf sie zukommen. "Das kann wirklich alles Mögliche sein", sagt sie. Mal müssen Tuben beklebt, mal Puppen überprüft werden. All das sind Aufgaben, mit denen Fischer in ihrem regulären Arbeitsalltag nicht viel zu tun hat. Warum sie diese Aufgaben trotzdem übernimmt.

