Wila: Zum kleinen Jubiläum wird die Aichacher Gewerbeschau nachhaltig

In diesem Jahr hätte die Wila zum zehnten Mal stattfinden sollen. Wegen Corona ist nichts daraus geworden. Was 2022 alles nachgeholt werden soll.

Mehrfach ist die Gewerbeschau Wila in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Nun hofft der Veranstalter, die Böhme event Marketing GmbH, auf das Jahr 2022. Dann soll die Leistungs- und Verkaufsschau vom 6. bis 8. Mai auf dem Volksfestplatz in Aichach stattfinden. Die Wila 2022 soll regional und nachhaltig werden und sei außerdem die erste Messe in Aichach mit Klimaschutzsiegel, heißt es in einer Mitteilung.

90 Aussteller sollen die Gewerbeschau Wila im nächsten Jahr beleben

Rund 90 Aussteller aus den Bereichen Haus und Garten, Freizeit und Technik, Handel, Handwerk und Dienstleistungen präsentieren sich üblicherweise an den drei Tagen. Heuer hätte die Regionalmesse zum zehnten Mal stattgefunden. Das kleine Jubiläum wird im nächsten Jahr nachgeholt.

Veranstalter Bernd Böhme ist sich sicher, dass Messen die Marktplätze in unserer Gesellschaft bleiben werden. Insbesondere in den unsicheren Zeiten der Pandemie würden sich Unternehmer und Kunden nach Beständigkeit und Planungssicherheit sehnen. "Trotz Internethandel und Onlinepräsentationen kann Vertrauen nur durch persönliche Kontakte generiert werden. Ein Messebesuch bedeutet, neue Trends kennenzulernen und interessante Kontakte aufzunehmen", stellt der Messeexperte fest. Böhme ist es zudem wichtig, für die Besucher einen Mehrwert zu schaffen. Das persönliche Gespräch sei einer der wichtigsten Pfeiler regionaler Gewerbeschauen und Basis für das neue Konzept der Wila.

Dass Firmen und Besucher ins Gespräch kommen, ist auch Bürgermeister Klaus Habermann wichtig. Für die Stadt sei es ebenfalls interessant, die Bedürfnisse der Firmen und Besucher zu kennen. Das neue Konzept mit dem Schwerpunkt auf Regionalität und Nachhaltigkeit als Leitmotiv begrüßt er sehr.

Die Gewerbeschau Wila ist 2022 erstmals CO 2 -neutral

Die "Schau aus der Region für die Region", wie sie genannt wird, will den Fokus künftig auf "regional und nachhaltig aus dem Wittelsbacher Land" legen. Dazu kommen Sonderthemen wie Bauen, Wohnen und Garten, Fitness, Wellness und Gesundheit, Energie und Klimaschutz. Bei der Bewirtung wird auf Spezialitäten aus der Region geachtet. Außerdem präsentiert sich die Wila CO 2 -neutral. "Wir sehen uns als Veranstalter von Messen und Events dafür verantwortlich, mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir kompensieren den ökologischen Fußabdruck unserer Veranstaltung mit Projekten zur CO 2 -Minderung und leisten so unseren Beitrag gegen den Klimawandel", erklärt Bernd Böhme.

Noch 2019 lockten der Autosonntag und die Wila Menschenmassen in die Aichacher Innenstadt. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Der parallel geplante Autosonntag am Aichacher Stadtplatz wird ergänzt um das Thema nachhaltige Mobilität. Regionale Autohäuser präsentieren dem Publikum eine Vielzahl von Marken und Modellen. Bei der Sonderschau geht es um Fragen, wie nachhaltige Mobilität im städtischen, aber auch ländlichen Raum abseits des Auto aussehen kann. Dazu gibt es zwischen Sparkassenbrunnen und Rathaus alles rund um das Fahrrad. Zudem werden zukunftsfähige Konzepte und Ideen diskutiert.

Inzwischen sind die Messevorbereitungen bei der event Marketing GmbH in vollem Umfang angelaufen. Wie in den vergangenen Jahren wird er unterstützt von Oliver Schmid (Ideeko Messebau) aus Aichach. Man werde alle Vorgaben der Hygieneschutzbestimmungen in Bezug auf Covid19 befolgen, versichert Böhme. Die Rückmeldungen der Aussteller und Anfragen neuer Teilnehmer würden derzeit laufend im Organisationsbüro eintreffen.

Der Eintritt an allen Messetagen ist frei. Öffnungszeiten sind Freitag 13 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag dauert die Veranstaltung von 10 bis 18 Uhr.